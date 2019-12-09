شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحا 21.41 نقطة ليغلق عند مستوى 6095.65 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 39.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6747.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.35% خاسراً 16.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4809.55 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 194.6 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 7796 صفقة.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 5.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%.
وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.86%، تليه شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.80%، ثم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 5.92%، فيما تصدر سهم "شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.69% ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.94%، ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 9.85%.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.