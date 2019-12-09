شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لأول عملة نقدية سعودية ورقية فى عهد الملك عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دارة الملك عبد العزيز، عن صورة أول عملة نقدية ورقية وذلك فى عهد الملك عبد العزيز بختم وكيل وزارة المالية آنذاك حمد بن سلمان الحمدان.





وأضافت دارة الملك عبد العزيز، "أنفوجراف" عن أوائل النظام المالى فى المملكة العربية السعودية، والذى جاء فيه أن أول عملة معدنية خاصة بالمملكة كسجل عليها كلمة الحجاز ونجد صدرت فى عام 1924، وأن أول تطوير للمالية كان بإنشاء المديرية المالية فى مكة المكرمة فى عام 1925.

Advertisements



إنفوجراف دارة الملك عبد العزيز عن أوائل النظام المالى بالسعودية

وأوضح الإنفوجراف، أن أول ميزانية للملكة العربية السعودية بلغت حوالى 3.5 مليون ريال صدرت فى عام 1934م، كما أن أول عملة ورقية سعودية صدرت فى 1961.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة نادرة لوزارة المالية فى مكة المكرمة يعود تاريخها إلى عام 1925.





ودارة الملك عبد العزيز، هى مؤسسة ثقافية تقع فى الرياض في المملكة العربية السعودية.. أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكى عام 1972، وقد تم إنشاؤها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة.