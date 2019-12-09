شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أشهر بعد بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بصدد تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب بيانات ضعيفة عن صادرات الصين جددت المخاوف حيال ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع خام برنت إلى مستوي 63.64$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.34$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.40$.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية يوم الجمعة بنسبة 1.7% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 64.86$ للبرميل.

تحققت تلك المكاسب بعدما أعلن تحالف "أوبك بلس" الموافقة رسميا على إجراء خفض إضافي بحوالي 500 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل.

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وبموجب هذا الاتفاق المبدئي يكون إجمالي حجم التخفيضات الجديدة 1.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.7% من الإنتاج العالمي ،تنفذ فقط خلال فترة ثلاثة أشهر ،ينتهي فى 31 آذار/مارس القادم.

وقرر التحالف العالمي عقد اجتماع استثنائي فى أوائل آذار/مارس 2020 بهدف مراجعة سياسة الإنتاج ،وتقييم مدي تأثير الخفض الجديد فى تحقيق توازن أكثر فعالية.

وقال بنك جولدمان ساكس "إن قرار أوبك يعكس تحولا مهما فى الإستراتيجية لإدارة الاختلالات فى السوق قصيرة الأجل ،بدلا من محاولة تصحيح الاختلالات المتصورة على المدي الطويل من خلال التزامات مفتوحة".

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 6.5 % ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي ،بعد اتفاق أوبك الجديد ،وبدعم انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات حكومية فى بكين ،تراجع الصادرات الصينية فى تشرين الثاني/نوفمبر للشهر الرابع على التوالي ،الأمر الذي جدد المخاوف حيال ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، والذي يخوض حرب تجارية شراسة مع الولايات المتحدة الأمريكية.