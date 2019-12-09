شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف خسائره بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، يأتي هذا مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد بيانات صينية ضعيفة ،أوضحت استمرار تضرر ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، من الحرب التجارية الشراسة ضد الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.56 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.68 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.72 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.36 نقطة.

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ودعم تلك المكاسب البيانات القوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي قلصت من احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بالقطاعات الغير زراعية بحوالي 266 ألف وظيفة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،بأعلى وتيرة منذ كانون الثاني/يناير الماضي ،لتتجاوز التوقعات إضافة 181 ألف ، وعدلت وظائف تشرين الأول /أكتوبر إلى 156 ألف من 128 ألف.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار نسبة 0.6% ، مسجلا أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بعد بيانات ضعيفة عن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات فى الولايات المتحدة.

فى الصين ،تراجعت الصادرات الصينية فى تشرين الثاني/نوفمبر ، للشهر الرابع على التوالي ، حيث انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي ،أسوأ من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1% ، فى أحدث مؤشرات تضرر ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، من الحرب التجارية الشراسة التي يخوضها ضد الولايات المتحدة.