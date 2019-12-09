شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم هيوليت باكرد (HPQ) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.89% بما يعادل 0.18 نقطة ليستقر عند سعر 20.50 دولار، ليستقر السهم بارتفاعه الأخير أعلى مستوى 20.18، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 27.06 إلى 15.91)، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.18، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 21.48 الذي يمثل نسبة 50% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد