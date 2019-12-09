آي بي إم يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 09-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم آي بي إم (IBM) على ارتفاع في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 1.31 نقطة ليستقر السهم عند سعر 133.22 دولار، ويأتي هذا الارتفاع وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يظل يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 134.88، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 105.88 إلى 152.82).
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 129.34 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة استقراره أدنى مستوى 134.88.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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