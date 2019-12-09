شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 55.70، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.30% بما يعادل 0.73 نقطة ليستقر عند سعر 56.81 دولار، ويأتي هذا الارتفاع مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليبدأ بتكون دايفرجنس إيجابي بها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.00، طيلة ثبات مستوى الدعم 55.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد