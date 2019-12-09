جونسون آند جونسون يقترب من مقاومة محورية – تحليل – 09-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 138.67، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 148.96 إلى 122.01)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 0.82 نقطة ليستقر عند سعر 140.38 دولار.
لذلك تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 138.67، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند سعر 142.57 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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