شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يسجل مستوى قياسي جديد – تحليل – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جي بي مورجان (JPM) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.49% بما يعادل 1.98 نقطة ليستقر عند سعر 135.04 دولار، وقد سجل السهم خلال تلك الجلسة مستوى قياسي جديد عندما حقق أعلى سعر له عند 135.78، ليرتد منه قليلاً مقلصاً بعضاً من مكاسبه، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة الذي اقترب منه كثيراً عند 136.52، طيلة ثبات مستوى الدعم 131.28.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد