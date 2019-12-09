شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيراميك تطالب الحكومة بتخفيض سعر الغاز المورد للمصانع لـ3 دولار للمليون وحدة حرارية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تسبب في خروج قطاع السيراميك المصري من قائمة أكبر 10 مصدرين للسيراميك علي مستوي العالم، موضحا أن التوقيت اصبح مناسبا لاطلاق المزيد من الحوافز الجديدة للقطاع الصناعي لزيادة قدراته التنافسية واستعادة الاسواق المفقودة سواء داخل الشرق الأوسط أو إفريقيا.
وتابع عفيفي أن إجمالي الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركته تصل لنحو 400 مليون متر مربع سيراميك سنوياً، فيما تراجع نصيب النشاط التصديري منها لنسبة 10% فقط بعد أن كانت تستحوذ علي 30% خلال الأعوام الماضية.
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