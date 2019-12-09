الاقتصاد

شعبة السيراميك تطالب الحكومة بتخفيض سعر الغاز المورد للمصانع لـ3 دولار للمليون وحدة حرارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رجل الأعمال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بمواصلة خطواتها نحو تعظيم قدرات القطاع الصناعي عبر إجراء تخفيضات إضافية بأسعار الغاز المورد للمصانع لتصل لنحو 3 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 5.5 دولار وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير. 

 

وأشار خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج تسبب في خروج قطاع السيراميك المصري من قائمة أكبر 10 مصدرين للسيراميك علي مستوي العالم، موضحا أن التوقيت اصبح مناسبا لاطلاق المزيد من الحوافز الجديدة للقطاع الصناعي لزيادة قدراته التنافسية واستعادة الاسواق المفقودة سواء داخل الشرق الأوسط أو إفريقيا. 

 

وتابع عفيفي أن إجمالي الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركته تصل لنحو 400 مليون متر مربع سيراميك سنوياً، فيما تراجع نصيب النشاط التصديري منها لنسبة 10% فقط بعد أن كانت تستحوذ علي 30% خلال الأعوام الماضية.

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