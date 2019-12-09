شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: غلق المدخل الثالث لمدينة الشروق للأعمال الجارى تنفيذها بكوبرى مدخل السويس رقم 3 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه تم التنسيق وغلق المدخل في الاتجاهين(دخول/خروج)، للتمكن من تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، وإعادة فتحه عقب الانتهاء من الكوبري، موضحاً أنه على سكان ورواد المدينة القادمين من القاهرة الدخول من مدخل رقم (١)، وعلى القادمين من السويس الدخول من مدخل رقم (٢)، والخروج من المسارات البديلة.
ويهيب رئيس الجهاز بمستخدمي الطريقبتوخي الحذر وتهدئة السرعة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، حرصا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية.
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