شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: غلق المدخل الثالث لمدينة الشروق للأعمال الجارى تنفيذها بكوبرى مدخل السويس رقم 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم غلق مدخل مدينة الشروق رقم (٣)، والواقع على طريق (القاهرة /السويس)، وذلك للأعمال الجاري تنفيذها بكوبري مدخل السويس رقم (٣)، وكذا تنفيذ أعمال التطوير الجارية بطريق (السويس – القاهرة)، ونظراً لتعارض الدخول والخروج للمدينة مع المدخل المذكور.

وأضاف المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه تم التنسيق وغلق المدخل في الاتجاهين(دخول/خروج)، للتمكن من تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، وإعادة فتحه عقب الانتهاء من الكوبري، موضحاً أنه على سكان ورواد المدينة القادمين من القاهرة الدخول من مدخل رقم (١)، وعلى القادمين من السويس الدخول من مدخل رقم (٢)، والخروج من المسارات البديلة.

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ويهيب رئيس الجهاز بمستخدمي الطريقبتوخي الحذر وتهدئة السرعة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، حرصا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية.