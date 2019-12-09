الاقتصاد

زيادة الصادرات تعطى دفعة للاقتصاد الألمانى المتباطئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صادرات ألمانيا على غير المتوقع في أكتوبر، في دفعة للمعنويات بأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يترنح على حافة الركود خلال الأرباع الأخيرة.

وبحسب بيانات من مكتب الإحصاءات اليوم الاثنين، زادت صادرات ألمانيا 1.2% في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، بما يفوق توقعات المحللين التي كانت لتراجع 0.7%.

ونمت الصادرات بقوة للدول غير الأوروبية بشكل خاص، حيث ارتفعت المبيعات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بينما زادت قيمة البضائع الألمانية المبيعة إلى دول غير أوروبية 4.6%.

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وبلغ الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية 20.6 مليار يورو، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 19 مليار يورو.

 

 

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