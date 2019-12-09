شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لشقق 150 متر بقيمة 2.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى بإجمالى تمويل مستهدف بقيمة 50 مليار جنيه، للوحدات السكنية التى لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع، وأن تكون كاملة التشطيب وأجل التمويل 20 عاما، وألا يكون قد استفاد من برامج الإسكان الاجتماعي، يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه كحد أقصى، بسعر فائدة 10% متناقصة .

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى خلال مؤتمر صحفى، أن شروط المبادرة تشمل أن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة حتى 50 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن المبادرة موجهة للوحدات السكنية كاملة التشطيب.

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وأكد نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أنه من المتوقع أن يستفيد من تلك المبادرة نحو 60 ألف مواطن، لافتا إلى أنه فى حالة بيع الوحدة قبل مرور 5 سنوات أو السداد المعجل خلال تلك الفترة للقرض سيقوم العميل في تلك الحالتين سداد المبالغ التى استفاد منها من المبادرة.