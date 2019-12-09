شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بنسبة 26% العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن نسبة الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر العام الجارى، ارتفعت بنسبة 26%، لافتة إلى أنها بلغت 22.8 مليار دولار .

والتقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أندرو بليت، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال زيارته الأولي لمصر، للتعرف على الأولويات المصرية خلال الفترة المقبلة، بحضور شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة.

وبحث الاجتماع، زيادة التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت اجمالي المحفظة مع الجانب الأمريكي نحو مليار دولار .

وبحسب بيانات حكومية تعمل نحو 1560 شركة امريكية فى مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تعد مصر أكبر متلقى للاستثمار الأمريكى فى أفريقيا، والثانية فى الشرق الأوسط.

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ووفق البيانات بلغ إجمالى رأس المال الأمريكى فى مصر فى القطاعات غير النفطية نحو 2.6 مليار دولار، موزعة على 1268 شركة.

كما بلغ إجمالى الاتفاقيات الثنائية الموقعة فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية 600 مليون دولار منذ عام 2014 وحتى الآن، كما تم تخصيص 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصرى ــ الأمريكى منذ عام 2014 وحتى الآن.

ووفق البيانات ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 34% ليصل إلى 7.5 مليار دولار 2018، مقارنة بـ5.6 مليار دولار عام 2017، وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأمريكية بنسبة 14.8%، لتصل إلى 1.658 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 1.444 مليون دولار عام 2017.

كما بلغت قيمة ما قدمته امريكا لمصر نحو 30 مليار دولار كمساعدات منذ عام 1979 .

وحول الولايات الاكثر استيرادا من مصر، جاءت نيوجيرسى على رأس أبرز الولايات الأمريكية المستوردة من مصر عام 2017، بقيمة واردات بلغت نحو 270.4 مليون دولار، تلتها كاليفورنيا بقيمة 231.6 مليون دولار، وجورجيا بـ193.7 مليون دولار، ونيويورك بقيمة 189.5 مليون دولار، وأخيرا تكساس بقيمة 135.4 مليون دولار.