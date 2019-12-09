شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي العمانى: انكماش اقتصاد سلطنة عمان 1.9% فى النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى العمانى اليوم الاثنين، إن اقتصاد سلطنة عمان أنكمش 1.9% من حيث القيمة الأسمية فى النصف الأول من العام مع انكماش القطاع غير النفطي.

وتضررت الأوضاع المالية للدولة الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط فى السنوات الأخيرة لكن التراجع الاقتصادى هذا العام نابع من الأنشطة الصناعية غير البترولية وقطاع الخدمات.

وأضاف البنك المركزى أن القطاع غير النفطى انكمش 3.4% من حيث القيمة الاسمية فى الفترة من يناير إلى يونيو.

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ونما قطاع النفط والغاز 2.1 % فى نفس الفترة وزاد الناتج المحلى الإجمالى الاسمى من النفط والغاز 1.5% و5.6% على الترتيب.

ورغم طرقها الأسواق المالية، حيث باعت سندات بثلاثة مليارات دولار فى يوليو يظل المركز المالى لعمان ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف الائتمانى دينها بأنه "عالى المخاطر".

كان البنك المركزى أبلغ رويترز فى سبتمبر أنه يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 1.1% هذا العام، انخفاضا من 2.2% العام الماضي.