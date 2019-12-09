شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان يتوقع 1600 دولار لأوقية الذهب في 2020 بفعل المخاوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى جولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب في ثلاثة أشهر وستة و12 شهرا عند 1600 دولار للأوقية.

وقال إن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود والضبابية السياسية.

وارتفع الذهب نحو 14 % منذ بداية 2019 متجها لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2010، لكنه منخفض نحو 6% عن ذروة ست سنوات 1557 دولارا للأوقية المسجلة أوائل سبتمبر.

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عزا جولدمان في مذكرة بتاريخ السادس من ديسمبر الهبوط إلى تنامي الإقبال علي المخاطرة مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسوق العمل القوية في الولايات المتحدة.

وتابع أن الضبابية السياسية تُترجم بالفعل إلى طلب أكبر على المعدن، مضيفا أن من المرجح أن يصبح 2019 عاما قياسيا لمشتريات البنوك المركزية من الذهب، وذلك بمشتريات مستهدفة تبلغ 750 طنا.