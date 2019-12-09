شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زين السعودية: شبكة الجيل الخامس تغطي 27 مدينة حتى الآن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" أن شبكة الجيل الخامس بالشركة قامت بتغطية 27 مدينة حتى الآن، وذلك بنهاية المرحلة الأولى من بناء الشبكة.

وأضاف سلطان الدغيثر في حديث مع قناة سي إن بي سي عربية أنهم يستهدف الفترة المقبلة تكثيف الاستثمار بشبكة الجيل الخامس، مؤكدا أنه لا حدود لهم في مستهدفهم بالنسبة للحصة السوقية، ومتوقعاً تحقيق عائد جيد من هذا الاستثمار.

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وكشفت زين في أكتوبر الماضي عن إطلاق خدمة الجيل الخامس في محافظات جازان وصبيا وخميس مشيط.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية بالشركة، خلال مؤتمر صحفي حينها أنه تم إطلاق الجزء الأول من المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس في 20 مدينة بالمملكة من خلال 2000 موقع.

وحققت الشركة صافي أرباح بالربع الثالث 2019 بلغ 121 مليون ريال مقابل صافي ارباح بلغ 48 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.