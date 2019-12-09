شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أشهر استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من السوق الأسيوية ، تأتي تلك المحاولات استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.6% إلى مستوي 16.64$ ، من مستوي الافتتاح عند 16.54$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 16.52$ الأدنى منذ 7 آب/أغسطس الماضي.

فقد المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة نسبة 2.2% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، و بأكبر خسارة يومية منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بفعل بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

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وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 2.5% ، على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، لتسجل أول خسارة أسبوعية خلال شهر ،بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ،مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، عقب بيانات صينية ضعيفة ،بجانب حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.