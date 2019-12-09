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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بالفترة الصباحية عقب بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول المالية ذات العائد المرتفع ،وذلك عقب بيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية ،جددت مخاوف تضرر ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، من الحرب التجارية الشراسة التي يخوضها ضد الولايات المتحدة.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.
وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.
تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.9% ، مع هبوط معظم أسهم شركات النفط والغاز ،بعد هبوط أسعار النفط العالمية من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر.
فى الصين ،تراجعت الصادرات الصينية فى تشرين الثاني/نوفمبر ، للشهر الرابع على التوالي ، حيث انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي ،بالمقارنة مع توقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1% ، فى أحدث مؤشرات تضرر ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، من الحرب التجارية الشراسة التي يخوضها ضد الولايات المتحدة.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ، ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.1 % ،وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 حوالي 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.1 %.
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