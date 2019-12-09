شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعوض جزء من خسائرها التي تكبدتها فى اليوم السابق ،يأتي هذا الارتفاع بعد تراجع مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,473.78$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,469.25$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,458.61$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة نسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بعد بيانات قوية عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، عاكسا تراجع مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، وهو ما يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى مستويات العملة الأمريكية ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى العملات ذات العائد المرتفع ، فى ظل حالة عدم اليقين حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، مع اقتراب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على بضائع صينية بقيمة 156 مليار$ فى 15 كانون الأول /ديسمبر الجاري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 2.34 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 886.23 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.