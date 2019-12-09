شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن أعلى مستوى فى 3 أشهر بعد بيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بصدد تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب بيانات ضعيفة عن صادرات الصين جددت المخاوف حيال ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،ويكبح توسيع الخسارة انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى آمال توصل واشنطن وبكين لاتفاق حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.54$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.07$، وسجل أعلى مستوي عند 59.17$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.64$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.34$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.40$.

عند تسوية يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 59.81$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ،وسجلت مستوى 64.86$ للبرميل الأعلى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.

تحققت تلك المكاسب بعدما أعلن تحالف "أوبك بلس" يوم الجمعة الموافقة رسميا على إجراء خفض إضافي بحوالي 500 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبموجب هذا الاتفاق المبدئي يكون إجمالي حجم التخفيضات الجديدة 1.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.7% من الإنتاج العالمي ،تنفذ فقط خلال فترة ثلاثة أشهر ،ينتهي فى 31 آذار/مارس القادم.

وقرر التحالف العالمي عقد اجتماع استثنائي فى أوائل آذار/مارس 2020 بهدف مراجعة سياسة الإنتاج ،وتقييم مدي تأثير الخفض الجديد فى تحقيق توازن أكثر فعالية.

وقال بنك جولدمان ساكس "إن قرار أوبك يعكس تحولا مهما فى الإستراتيجية لإدارة الاختلالات فى السوق قصيرة الأجل ،بدلا من محاولة تصحيح الاختلالات المتصورة على المدي الطويل من خلال التزامات مفتوحة".

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 6.5% ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي ،بعد اتفاق أوبك الجديد ،وبدعم انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات حكومية فى بكين ،تراجع الصادرات الصينية فى تشرين الثاني/نوفمبر للشهر الرابع على التوالي ،الأمر الذي جدد المخاوف حيال ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،والذي يخوض حرب تجارية شراسة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض منصات الحفر و التنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 5 منصات ، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 663 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 آذار/مارس 2017.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمحادثات التجارية بين واشنطن وبكين ،يحاول المسؤولين فى أكبر اقتصادين فى العالم التوصل لحلول حول التفاصيل الرئيسية لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قبل يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقال مساعد وزير التجارة الصيني "رن هونغ بين" يوم الاثنين إن بكين تأمل فى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة فى أسرع وقت ممكن.