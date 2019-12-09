شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "بى بى" ملتزمون بالتوسع والتنوع وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية برنارد لونى الذى سيتسلم مهام منصبه فى أول العام القادم رئيساً تنفيذياً لشركة بريتش بتروليم البريطانية (بى بى) خلفاً لبوب دادلى الرئيس الحالى، وويليام لين الرئيس التنفيذى للعمليات والبحث والاستكشاف بالمناطق عالميا، والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وكريم علاء رئيس بى بى مصر، بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والجيولوجى اشرف فرج وكيل اول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس اسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات (ايجاس).

وأشار الملا أن جلسة المباحثات استعرضت موقف أنشطة بريتش بتروليم فى مصر وتنمية مشروعات الغاز الجديدة والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها والخطط خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه تم أيضاً بحث فرص الاستثمار المتاحة، ولاسيما وأن برنارد لونى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى للشركة للاستكشاف والإنتاج وأن هناك العديد من المجالات الجاذبة يمكن من خلالها دعم التعاون الاستراتيجي بين قطاع البترول وشركة بى بى، خاصة فى تلك المرحلة التي تشهد تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة والتوسع فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية.

وأضاف ان المباحثات شملت أيضا التعاون فى مجال نقل الخبرات لتحسين كفاءة الاداء والمساهمة في تدريب العاملين بالإدارة المتوسطة في إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتأهيل وتنمية الكوادر الشابة.

ومن جانبه أشار برنارد لونى إلى النجاحات التي حققتها بى بى خلال فترة عملها فى مصر التى استمرت اكثر من 55 عاماً وأشاد بالتعاون الإيجابي مع قطاع البترول وفى ظل المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر الذى يشجع على توافد الشركات العالمية وضخ الاستثمارات لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز والبترول.

وأكد على التزام بى بى على التوسع وتنويع مجالات عملها فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات وأن النجاح فى تنفيذ مشروعات شمال الاسكندرية واتول تعطى دفعات لتنمية باقى الاكتشافات مثل رحمات وساتيس بالبحر المتوسط وأشاد بدور مصر فى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى سيسهم فى دعم التعاون بين دول المنتدى.

وأكد على دعم شركة بى بى لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والمساهمة فى تدريب الكوارد الشابة المصرية فى مناطق عمل الشركة حول العالم.

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استقبال وفد شركة بي بي