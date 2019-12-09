شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لبناني: 3 مليارات دولار هربت وخزنت في المنازل بسبب الوضع السياسي حاليا والان مع تفاصيل الخبر
وأشار أيوب خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوى أن التقلبات السياسية الاخيرة في لبنان أدى إلى سحب اغلب الأموال النقدية إلى المنازل وخارج البلاد ووصل إجمالى المبالغ الخزنة في المنازل إلى 3 مليارات دولار، موضحا أن هذه ناتج عن الفساد السياسي والمالكي وهو الذي لعب دورا في الوضع الذي وصلت إليها لبنان، وحمل المصرف اللبناني المسؤولية الأكبر في تردي الوضع المالي والمصري في الفترة الأخيرة.
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