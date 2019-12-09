شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لبناني: 3 مليارات دولار هربت وخزنت في المنازل بسبب الوضع السياسي حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حنا أيوب، خبير أعمال دولي لبناني أن الانقسامات السياسية في لبنان ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم الخطة والاستراتيجية التي تخرج بالدولة من دولة معيلة إلى دولة منتجة، حيث أن 85% من الطعام اللبناني يتم استيراده ولا يوجد إنتاج لتغطية الطعام الذي يحتاجه الشعب، إضافة إلى ارتفاع استخدام المحروقات بصورة مبالغ فيها حيث زاد استيرادها في الـ6 أشهر الأخيرة فقط ليتساوي مع تم استيراده في عام 2018 كاملا.

وأشار أيوب خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوى أن التقلبات السياسية الاخيرة في لبنان أدى إلى سحب اغلب الأموال النقدية إلى المنازل وخارج البلاد ووصل إجمالى المبالغ الخزنة في المنازل إلى 3 مليارات دولار، موضحا أن هذه ناتج عن الفساد السياسي والمالكي وهو الذي لعب دورا في الوضع الذي وصلت إليها لبنان، وحمل المصرف اللبناني المسؤولية الأكبر في تردي الوضع المالي والمصري في الفترة الأخيرة.