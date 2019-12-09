شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعى سور مجرى العيون وسوق المواردي والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض، تمهيداً للبدء في أعمال الرفع المساحي والجسات بالمشروع، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا إعداد تقرير وافٍ للمباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة قبل اتخاذ أية قرارات بشأنها.
وأضاف الوزير: تطرق الاجتماع إلى مشروع تطوير" سوق المواردي" بالسيدة زينب، وتم التوجيه بضرورة الحصر الدقيق للمحال المتواجدة بالمنطقة كافة، وكذا التنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن المرافق المتواجدة بالمنطقة.
وقال الدكتور عاصم الجزار: تم خلال الاجتماع، استعراض موقف عدد من المحال بمشروع روضة السيدة" تل العقارب سابقاً"، وتم التوجيه بضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للمشروع، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مصانع الغراء بالروبيكي بمدينة بدر، وتم التوجيه بضرورة وضع جدول زمني من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنجاز المشروع حتى يتم النقل للعنابر، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة دورية لموقف مشروعات تطوير القاهرة التاريخية بشكل عام.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عرضاً، تناول خلاله الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة " سور مجرى العيون"، وموقف التسكين والفرش بعدد من مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.
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