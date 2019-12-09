شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعميق التصنيع المحلى: 45 مليار دولار فجوة فى الميزان التجارى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام فريد المستشار السابق لوزير الصناعة والتجارة رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى، أن هناك فجوة تصل إلي 45 مليار دولار فى ميزان التجارة لمصر، مع استثناء القطاع البترولي، لافتاً إلى أن تحليل هيكل الواردات يكشف أن 3 قطاعات تستحوذ على 80% تقريبا من واردات مصر.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت العمل على مساندة المصانع لتوطين المنتجات وتعميق التصنيع المحلي لخفض الاستيراد، لافتاً إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في إدخالها في سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة.

وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، اليوم الاثنين، أن القطاع الصناعي يواجه عدة تحديات، تبدأ من مناخ الأعمال وصولاً إلى التمويل، والتشابكات الحكومية أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

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وأشار إلى أن هناك عناصر عدة تتحكم في كيفية دعم الصناعة وليس عنصر التمويل فقط، حالياً الدولة تتعافى وفق الارقام المعلنة.

وعلى جانب آخر، كشف أن 26 شركة دخلت برامج امداد سلسلة القيمة المضافة، التي يقوم عليها مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة.