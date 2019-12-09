شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعميق التصنيع المحلى: 45 مليار دولار فجوة فى الميزان التجارى لمصر والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أن الحكومة بدأت العمل على مساندة المصانع لتوطين المنتجات وتعميق التصنيع المحلي لخفض الاستيراد، لافتاً إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في إدخالها في سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة.
وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، اليوم الاثنين، أن القطاع الصناعي يواجه عدة تحديات، تبدأ من مناخ الأعمال وصولاً إلى التمويل، والتشابكات الحكومية أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن هناك عناصر عدة تتحكم في كيفية دعم الصناعة وليس عنصر التمويل فقط، حالياً الدولة تتعافى وفق الارقام المعلنة.
وعلى جانب آخر، كشف أن 26 شركة دخلت برامج امداد سلسلة القيمة المضافة، التي يقوم عليها مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تعميق التصنيع المحلى: 45 مليار دولار فجوة فى الميزان التجارى لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.