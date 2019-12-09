شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: مستشفيات بورسعيد أصبحت على مستوى عالمى بعد تطبيق التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد معيط وزير المالية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل جعلت من مستشفيات محافظة بورسعيد، علي المستوي العالمي، مشيراً إلى أن رفع عبئ التعليم والصحة عن كاهل المواطنين سيؤدي إلى تحسن في معيشة المواطن.

وعلى جانب آخر، أضاف معيط خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن مجلس الوزراء وافق على إصدار سندات خضراء، وإذا تمكنا من الإصدار سنصدر سندات هذا العام، مشيراً إلى أن طرح السندات الخضراء تحتاج متطلبات وبرامج عدة، وإذا جهزنا هذه المتطلبات سنعلن طرح هذه السندات.

وتابع، أن مصر انتهت من إصلاحات السياسية النقدية والمالية، وما تقوم به مصر حالياً هو تجويد برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نزلنا بالدين العام بصورة كبيرة، وهبوط عجز الموازنة العامة، والمرحلة المقبلة ستشهد تحسين بيئة الأعمال وميكنة أكبر وتسهيل الإجراءات وخلق بيئة أكثر جذبا الاستثمار، لأن هذا هو المستقبل.

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وأشار إلى أن التواصل مع أى جهة دولية تكون على هذا التوجه، وهو تجويد الاقتصاد، فنحن انتهينا من كافة الإجراءات.

وفي سياق آخر، قال إن الوزارة ستقوم بعمل حوار مجتمعى حول موازنة مصر، ونحن نعمل بكل شفافية، ولابد أن يعرف المواطن كل شىء عن موازنته، فالإصلاحات الاقتصادية تهدف لصالح ترقية مصالح المواطنين.

وتابع، أن المالية مطالبة بسداد 160 مليار جنيه للمعاشات، و301 مليار جنيه للرواتب، خلال العام المالي الجارى، إذن لابد أن يعرف المواطن كل شيء.