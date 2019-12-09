شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: علاوات نفط عمان فى 2020 دون تغير يذكر عن العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عدة مصادر تجارية لرويترز اليوم الاثنين، إن مشتري النفط العماني سيتممون صفقاتهم لإمدادات 2020 بعلاوات دون تغير يذكر عن أسعار العام الحالي.
وقالت المصادر إن شحنات النفط العماني، بهامش زيادة أو نقصان 5% من الأحجام المتعاقد عليها، بيعت بعلاوات بين 15 و20 سنتا تقريبا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي، مع إبرام أغلب العقود عند مستوى علاوة بين 15 سنتا و16 سنتا للبرميل.
وبالنسبة للعام 2019، قالت المصادر إن الشحنات ذات هامش الـ5% بيعت بعلاوات عند نحو 15 سنتا.
وقالت ثلاثة مصادر إن شحنات من النفط العماني بهامش يبلغ 2% بيعت بعلاوات عند حوالي خمسة سنتات للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للعام 2020، وهو نفس مستواها هذا العام.
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