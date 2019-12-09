شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13459 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 15988 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 5012 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1368 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 496 نقطة.