الاقتصاد

مبيعات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بمنتصف التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13459 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 15988 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 5012 نقطة.

Advertisements

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1368 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 496 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات العرب والأجانب تدفع مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بمنتصف التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا