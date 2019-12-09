شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: البنوك الكبرى بالسعودية ستحافظ على ربحيتها رغم ضغوط انخفاض أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير حديث لها إن البنوك الثلاثة الكبرى في المملكة العربية السعودية وهم: البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، ستحافظ على ربحيتها القوية حتى مع تقلص هوامش الفوائد على الإقراض بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" قال أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول في وكالة موديز: سيكون بنك ساب هو الأكثر تضرراً لأنه يجب عليه استيعاب تكاليف اندماجه مع بنك الأوللالأصغر، وسيواجه البنك الأهلي التجاري ضغوطًا مماثلة إذا اكتمل الاندماج المخطط له مع بنك الرياض.

وأضاف: سيوفر تركيز التجزئة في مصرف الراجحي حماية أولية، لكن أسعار الفائدة المنخفضة لفترات طويلة ستؤثر سلباً. ومع ذلك، فإن الكفاءة السليمة ورأس المال القوي في جميع البنوك الثلاثة ستحمي عمليات الائتمان الخاصة بها.

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وحسب التقرير سيبدأ الدخل القائم على الرسوم في الاستقرار خلال الأرباع القادمة حيث تعوض الرسوم المرتبطة بارتفاع إقراض المستهلكين والرهون العقارية انخفاض دخل التجارة والعملات الأجنبية. يمتلك البنك الأهلي التجاري أكبر دخل من غير الفوائد، وتتوقع الوكالة أن يحافظ على ريادته.

ووفقاً للوكالة ستحتفظ البنوك السعودية الكبيرة بهياكل تكلفة فعالة للغاية. يوفر تركيز ساب من الشركات أقوى كفاءة. يتحمل كل من البنك الأهلي والراجحي تكلفة شبكات الفروع الأكبر لخدمة أعمال التجزئة الكبيرة.

وحسب الوكالة تتمتع البنوك الثلاثة بحصة سوقية مجتمعة تبلغ 47% من الأصول المصرفية للبلاد.