شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية طفيفة منذ الصباح، وقد يجري اختباراً لمستوى الدعم المحوري 62.50 قبل استئناف الميل الصاعد من جديد.
وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى الدعم المذكور والثبات بإغلاق يومي دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 65.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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