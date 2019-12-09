شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالانخفاض الهادئ في طريقه لاختبار محتمل لحاجز 58.00 مبدئياً، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما لا يزال السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

وبشكل عام، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بثبات السعر فوق مستوى 57.40، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 60.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.40 والمقاومة 60.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد