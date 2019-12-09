شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار ضيق منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 16.96، فإن السيناريو السلبي سيبقى قائماً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 16.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.33 والمقاومة 16.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط