شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستقر حول 1460.00، وقد نشهد بعض الارتفاع المؤقت بتأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك قبل العودة للانخفاض من جديد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه التصحيحي الهابط بثبات السعر دون مستوى 1489.00، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10 بعد تجاوز المستوى السابق.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1445.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط