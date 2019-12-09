شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3180، حيث يظهر تداولات إيجابية جديدة منذ الصباح، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 1.3380، بينما يمثل الثبات فوق 1.2990 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد