شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1065 الآن، ويتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 1.1108، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستويات 1.0995 ثم 1.0950 كمحطات رئيسية تالية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط