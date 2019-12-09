شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع هامشيا ضمن نطاق محدود من التعاملات فى انتظار محفزات جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وتظل تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم ضمن نطاق محدود ، فى انتظار المزيد من المحفزات جديدة ،التي تعمل على زيادة السيولة بالسوق ،وتوسع من نطاق حركة الأسعار.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 75$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 7,441$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,516$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,554$.

حققت العملة الرائدة "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، بعدما فقدت أكثر من 0.5% فى اليوم السابق ،لتدخل العملة المشفرة ضمن نطاق ضعيف من التعاملات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 6,515$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 203 مليار$ ،مع تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

دخلت أكبر عملة مشفرة بالعالم فى نطاق محدود من التعاملات ، فى انتظار المزيد من المحفزات جديدة ،التي تعمل على زيادة السيولة بالسوق ،وتوسع من نطاق حركة الأسعار.

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تبدأ اليوم الاثنين 9 كانون الأول/ديسمبر بورصة Bakkt فى إطلاق عقود خيارات البتكوين ،والتي من المنتظر أن تجذب المزيد من المستثمرين لتداول الأصول الرقمية ، فمع زيادة حجم سوق المشتقات ، سوف يؤثر ذلك بصورة أكبر على سعر البتكوين فى السوق الفوري.

لذلك فمن المنتظر أن يراقب المستثمرين عن كثب فى المستقبل القريب ، بيانات مشتقات البتكوين ،لاستبيان المراكز المفتوحة للدببة والثيران ،وتوقع الاتجاه القادم للأسعار.

فى الولايات المتحدة ،تلقي صندوق "NYDIG"موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لعرض أسهمها على المستثمرين من المؤسسات.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار فى عقود البتكوين الآجلة التي تتم تسويتها نقدا والمتداولة فى البورصات المسجلة لدي هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.

أوضحت بعض التقارير فى أسيا ،أن الصين تتقدم فى تطوير تكنولوجيا البلوكشين لحالات الاستخدام العملي الواقعية التي تتجاوز بكثير المرحلة التجريبية ، فى علامة إيجابية لصناعة التشفير على المدى الطويل.

أظهر تقرير لمنصة SFOX الرقمية أن عمليات البحث عن عملات البتكوين تبلغ ذروتها عادة قبل العطلات ،وقالت الشركة إن سعر البتكوين ارتفع لمدة ثلاثة أيام متتالية قبل عطلة عيد الشكر يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر فى الولايات المتحدة.

لذلك تتوقع المنصة أن تتحرك أسعار البتكوين لمستويات مرتفعة قبل عطلات رأس السنة الميلادية الجديدة.