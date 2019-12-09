شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مستقر قبل اجتماعات بنوك مركزية والاسترلينى يقفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الدولار اليوم الاثنين، بفضل بيانات الوظائف الأمريكية التى جاءت أفضل من التوقعات إلا أن القلق حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية حد من المكاسب فى حين قفز الجنيه الاسترلينى بعد أحدث استطلاع رأى قبل الانتخابات المقررة هذا الأسبوع.

وسجل الاسترليني أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين الحاكم متقدم بفارق أكبر عن منافسيه في الانتخابات التي تجري يوم الخميس.

واستقر الدولار في أعقاب بيانات الوظائف يوم الجمعة. ويتحول الاهتمام إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) والبنك المركزى الأوروبى هذا الأسبوع، بينما يقترب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة علي السلع الصينية.

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ولم يتغير مؤشر الدولار عن 97.63 بعدما ارتفع يوم الجمعة 0.3 بالمئة إثر أنباء إضافة القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة 266 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب في عشرة أشهر.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1064 دولار بعد أن سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1.10395 دولار يوم الجمعة.

وسجل الدولار 108.52 ين. وكان قد ارتفع إلى 108.92 ين بعد بيانات الوظائف الأمريكية لكنه فقد الزخم لاحقا.

وصعد الاسترليني لأعلى مستوي في سبعة أشهر مقابل العملة الأمريكية عند 1.3180 دولار ولأعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو عند 83.94 بنس.