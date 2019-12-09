شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين إجازة اليوم بمناسبة فوز منتخبها الوطنى بكأس الخليج 24 والان مع تفاصيل الخبر
وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد ارتفع بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1549.43 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.3 مليون سهم بقيمة 2 مليون دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.91% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.38% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%.
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
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