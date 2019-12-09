شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: وفرنا 650 مليار جنيه لحل مشكلة الكهرباء ونتجه لتصديرها والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن مشكلة الكهرباء كانت من أكبر الأزمات أمام الدولة المصرية في الفترات الماضية، لافتًا إلى أنه تم العمل على 3 محاور رئيسية لإنهاء المشكلة.
وتابع معيط، أن الوضع تغير تماماً حاليا ومصر الآن على أبواب تصدير الكهرباء للدول المجاورة، وتحقيق زيادة في الإنتاجية مقابل الاستهلاك.
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