الاقتصاد

وزير المالية: وفرنا 650 مليار جنيه لحل مشكلة الكهرباء ونتجه لتصديرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم في حل المشكلات التي عانينا منها، حيث تمكنا من توفير 650 مليار جنيه لحل مشكلة الكهرباء، بإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتطوير وإنشاء شبكة قوية لنقل الكهرباء إلى المحافظات.

 

وأضاف خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن مشكلة الكهرباء كانت من أكبر الأزمات أمام الدولة المصرية في الفترات الماضية، لافتًا إلى أنه تم العمل على 3 محاور رئيسية لإنهاء المشكلة.

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وتابع معيط، أن الوضع تغير تماماً حاليا ومصر الآن على أبواب تصدير الكهرباء للدول المجاورة، وتحقيق زيادة في الإنتاجية مقابل الاستهلاك.

 

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