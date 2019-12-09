شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحا 0.28 نقطة ليصل إلى مستوى 2694.05 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 93.7 مليون سهم محققة ما قيمته 100.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1718 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقر سهمين.

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وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاعى الاستثمار والتأمين بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.60%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10.53%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.81%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.90%.