شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 93.7 مليون سهم محققة ما قيمته 100.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1718 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقر سهمين.
وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاعى الاستثمار والتأمين بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.60%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10.53%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.38%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.81%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.90%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.