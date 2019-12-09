شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر تدرس طرح سندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير في 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اليوم الاثنين، إن مصر تدرس ثلاثة طروح سندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير.

وأضاف الوزير محمد معيط خلال مؤتمر أن أدوات الدين الحكومية شهدت نزوحا صافيا بلغ 12 مليار دولار بين سبتمبر وديسمبر في ظل أزمة الأسواق الناشئة لكن أعقبه تدفق ثمانية إلى تسعة مليارات دولار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.