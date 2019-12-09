شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر تدرس طرح سندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير في 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اليوم الاثنين، إن مصر تدرس ثلاثة طروح سندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير.
وأضاف الوزير محمد معيط خلال مؤتمر أن أدوات الدين الحكومية شهدت نزوحا صافيا بلغ 12 مليار دولار بين سبتمبر وديسمبر في ظل أزمة الأسواق الناشئة لكن أعقبه تدفق ثمانية إلى تسعة مليارات دولار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية: مصر تدرس طرح سندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير في 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.