شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن ملكة جمال القارات من شرم الشيخ 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من مدينة شرم الشيخ الساحرة يتابع العالم كله فعاليات الإعلان عن ملكة جمال القارات، والتى ستتم فى 20 ديسمبر الجارى، حيث تستضيف المدينة الدورة الثامنة والأربعين للمسابقة والتى تشارك فيها 84 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أهمية إقامة هذه المسابقة للسياحة المصرية بشكل عام ولمدينة شرم الشيخ بصورة خاصة، حيث سيتم متابعتها من قبل مئات الملايين حول العالم بجانب عشرات الملايين من المتابعين للمتسابقات على حساباتهم الشخصية بوسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، بجانب ما تنشره المتسابقات من صور لهن خلال رحلاتهن المختلفة بشرم الشيخ.

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وأشار إلى أن هذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية ولمدينة شرم الشيخ ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر، كما أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية من حيث عودة السياحة الإنجليزية لشرم الشيخ.

ووجه حسام الشاعر الشكر إلي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعمه جهود استضافة شرم الشيخ للمسابقة بعد منافسة مع عدة مدن أخري، مشيرا إلي أن محافظ جنوب سيناء وجه أجهزة المحافظة بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المسابقة وتنظيم عدة برنامج سياحية للمتسابقات لإظهار الإمكانيات السياحية الفريدة لجنوب سيناء.