شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن ملكة جمال القارات من شرم الشيخ 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أهمية إقامة هذه المسابقة للسياحة المصرية بشكل عام ولمدينة شرم الشيخ بصورة خاصة، حيث سيتم متابعتها من قبل مئات الملايين حول العالم بجانب عشرات الملايين من المتابعين للمتسابقات على حساباتهم الشخصية بوسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، بجانب ما تنشره المتسابقات من صور لهن خلال رحلاتهن المختلفة بشرم الشيخ.
وأشار إلى أن هذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية ولمدينة شرم الشيخ ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر، كما أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية من حيث عودة السياحة الإنجليزية لشرم الشيخ.
ووجه حسام الشاعر الشكر إلي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعمه جهود استضافة شرم الشيخ للمسابقة بعد منافسة مع عدة مدن أخري، مشيرا إلي أن محافظ جنوب سيناء وجه أجهزة المحافظة بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المسابقة وتنظيم عدة برنامج سياحية للمتسابقات لإظهار الإمكانيات السياحية الفريدة لجنوب سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن ملكة جمال القارات من شرم الشيخ 20 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.