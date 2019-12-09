شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا مستقرة فى ظل بيانات صينية تذكى مخاوف التباطؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ أشارت بيانات جديدة من الصين إلى تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يثير مخاوف جديدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بعد إغلاقه على ارتفاع أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة عقب تقرير إيجابي عن الوظائف الأمريكية.

وتضررت معنويات المستثمرين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين في نوفمبر انكمشت للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن حرب التجارة مع الولايات المتحدة تضر بالاقتصاد.

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ونزل المؤشر كاك الفرنسي 0.1 بالمئة بعد أن قال وزير المالية إنهم مستعدون للذهاب إلى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الشمبانيا وبضائع فرنسية أخرى في إطار خلاف بشأن ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت.

وقفز سهم تيسكو، أكبر شركة بريطانية لتجارة التجزئة، 4.1 بالمئة وكان أكبر الرابحين على المؤشر القياسي، وذلك بعد أن أشارت الشركة إلى مزيد من التراجع عن طموحاتها العالمية من خلال بدء مراجعة لما تبقى من أنشطتها الآسيوية.

وبلغ سهم تالو أويل أدنى مستوياته في 15 عاما بعد أن قالت شركة استكشاف النفط والغاز إن رئيسها التنفيذي بول مكادا استقال وإنها ألغت أيضا توزيعات أرباحها، حيث مازالت تواجه مشكلات في أصول إنتاجها الرئيسية في غانا.