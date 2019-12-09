شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحا 21.62 نقطة ليصل إلى مستوى 6095.86 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% رابحاً 36.18 نقطة ليصل إلى مستوى 6743.64 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% خاسراً 8.71 نقطة ليصل إلى مستوى 4817.64 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 138.5 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار كويتى عبر 5293 صفقة.

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وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%.

وجاء سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.95%، تليه شركة العيد للأغذية بنسبة 7.86%، ثم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 6.39%، فيما تصدر سهم "شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.69% ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 8.14%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 8.11%.