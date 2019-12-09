شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 0.1% انخفاض فى قيمة الإنتاج الصناعى بالربع الأول عام 2019 مقارنة بالربع الأول عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص" عن الربع الأول (يناير - مارس) عام 2019 ومن أهم المؤشرات ما يلي:

وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) 168.4مليار جنيه خلال الربع الأول (يناير -مارس) لعـــام 2019 مقابل 168.5 مليار جنيه خلال الربـع المقابل لعام 2018 بنسبة انخفاض قـدرها 0.1%.

ويساهم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول (يناير - مارس) 2019، حيث بلغت 22.7% ويليه نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بنسبة 21.7% ثم نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن بنسبة 17.0% من قيمة الانتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره).

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وبلغت قيمة الانتاج لصناعة الغزل والنسيج وتجهيز المنسوجات 5.6 مليار جنيه للربـع الأول عـام 2019 مقـابل 5.9 مليار جنيه للربع الأول عام 2018 بنسبة انخفاض قـدرهـا 6.1٪، بينما بلغت 5.8 مليار جنيه للربع الرابع 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.8% ذلك لتوافر مخزون من الإنتاج.

وبلغت قيمة الانتاج لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية 9.8 مليــار جنيه للربع الأول عام 2019 مقابـل 9.5 ملـــيار جنيـه للربـع الأول عام 2018 بنسبة زيادة قدرهـا 3.5%وذلك لزيادة المبيعات وطبقا للعقود الموقعة، بينما بلغت 8.8 مليار جنيه فى الربع.

وبلغت قيمة الانتاج لصناعة الملابس الجاهزة 5.1 مليار جنيه للربع الأول عـام 2019 مقابل4.3 ملـيار جنيـه للربع الأول عام 2018 بنسبة زيادة قدرهـا 17.9%وذلك طبقا لزيادة عقود التصدير، بينما بلغت 4.5 مليار جنيه للربع الرابع 2018 بنسبة زيادة 12.5%.