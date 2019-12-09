شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الاستثمار بالديون الحكومية فى الحدود الآمنة مقارنة بالأسواق الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تدرس خلال الفترة الراهنة استحدات 3 أنواع جديدة للسندات أمام المستثمرين خلال العامين المقبلين بهدف تنويع مصادر الدولة للسيطرة علي فاتورة العجز خلال الفترة المقبلة.

وأشار علي هامش مشاركته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم، إلي أن الآليات الجديدة تتضمن إصدار السندات الخضراء، وكذلك الصكوك، بالإضافة إلي إمكانية طرح سندات ذات عائد متغير.

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وأضاف أن الوزارة وضعت خطة للتحوط من التغيرات التي تطرأ علي الساحة العالمية والأزمات التي تشهدها الاسواق الناشئة، منوها أن أزمات تلك الأسواق تسببت في خروج أكثر من 12 مليار دولار استثمارات بأذون الخزانة خلال الفترة من سبتمبر إلي ديسمبر 2018 .

وأكد وزير المالية، أن وضع مصر ومعدلات الاستثمار بالديون الحكومية تعد آمنة مقارنة بمختلف الأسواق الناشئة، وهو ما انعكس ايجابا علي قدرة الحكومة في سداد تلك الاستثمارات بشكل فوري في ظل رغبة الدولة الجادة في الالتزام بتعهداتها.