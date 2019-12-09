شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر المصرفى السنوى بعرض فيلم تسجيلى عن الاقتصاد الرقمى والان مع تفاصيل الخبر
كما تم عرض فيلم تسجيلي يعرض أهمية التحول الرقمي في التعاملات الاقتصادية ونماذج للمؤسسات التي استفادت من التحول الرقم ومدي توفير الوقت والجهد وأيضا زيادة الطاقات العاملة.
ومن المقرر أن يتناول اليوم الثاني 3 جلسات أخرى تضم نخبة من خبراء الاقتصاد في العالم العربي وتتناول الجلسة الأولى أثر التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي، من خلال عمل المصارف في مناطق النزاع والتاثيرات السلبية في حركة الاستثمار، فيما تتناول الجلسة الثانية أثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي اما الجلسة الأخيرة فتتناول تطورات الثورة الصناعية المصرفية والتغييرات التي أحدثها التكنولوجية المالية في العمل المصرفي.
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