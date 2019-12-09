شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى فى 8 أشهر استنادا على توقعات فوز حزب المحافظين بالانتخابات العامة فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،وأعلى مستوى فى عامين ونصف مقابل اليورو ، استنادا على توقعات بأن حزب المحافظين "الحاكم"بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون"سيفوز بأغلبية ساحقة فى الانتخابات العامة فى بريطانيا المقرر لها يوم الخميس المقبل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.3181$ الأعلى منذ 4 نيسان/أبريل الماضي، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3134$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.3131$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية بعد بيانات قوية عن الوظائف فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 1.6% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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فبخلاف ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،بدأ السوق فى تسعير فوز حزب المحافظين بالانتخابات البرلمانية فى المملكة المتحدة.

استأنف الجنيه الإسترليني مكاسبه القوية فى مطلع تعاملات هذا الأسبوع ، مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 1.3181 مقابل الدولار الأمريكي ،وأعلى مستوى فى عامين ونصف مقابل اليورو عند 0.8392 إسترليني لكل واحد يورو.

أظهر استطلاع للرأي أجرته أحد المؤسسات التابعة لقناة ITV يوم الاثنين أن حزب المحافظين وسع الفرق مع حزب العمال المعارض إلى 14 نقطة مئوية، بعد أن كان الفرق 9 نقاط مئوية قبل أسبوع.

ومن شأن فوز حزب المحافظين بأغلبية ساحقة فى انتخابات يوم الخميس ، إنهاء حالة البرلمان المعلق و الشلل السياسي فى البلاد ،وتسهيل تمرير اتفاق جونسون لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير القادم.