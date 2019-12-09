شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يخرج عن المسار السلبي– تحليل -9-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس للضغوط الإيجابية المتكررة بتشكيله لموجه صاعدة قوية متجاوزا بذلك الحاجز المستقر عند 2.7000, ما سبق يؤكد خروج السعر من المسار التصحيحي الهابط ليعزز بذلك السيناريو الصاعد من جديد وليدعونا لترجيح الوصول نحو محطات إيجابية متعددة قد تبدأ من 2.7450 و 2.8380 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.8380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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