الاقتصاد

سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 9-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين محصورا حتى تداولات هذا الصباح ضمن النطاق الجانبي نظرا لثبات المحاور المتمركزة عند 883.00 والذي يمثل بدوره الدعم, بينما تتمركز المقاومة عند 915.00.

 

ننصح بمراقبة تصرف السعر وانتظار خروجه من المسار الجانبي لنتفادى أي خسائر قد تنتج عن تجديد التداولات الجانبية الحالية, كذلك نشير إلى أن اختراقه للمقاومة الحالية سيفعل ذلك السيناريو الصاعد لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 955.00 وصولا نحو 1025.00 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 883.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية

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